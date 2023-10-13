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مارك ماركيز ينضم إلى دوكاتي جريسيني في 2024

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - أعلن فريق دوكاتي جريسيني الإيطالي للدراجات النارية، الخميس، أن بطل العالم ثماني مرات مارك ماركيز سيشارك معه الموسم المقبل.

وسينضم الإسباني، الذي أعلن مؤخرًا أنه انفصل عن شركة هوندا، إلى شقيقه أليكس في الفريق الإيطالي.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً بستة من ألقابه العالمية في الفئة الممتازة، آخرها في عام 2019.

وقال مارك ماركيز: "أنا متحمس لهذا التحدي الجديد"، مضيفا "لم يكن قرارًا سهلاً لأنه تغيير كبير في كل شيء".

وتابع، "لكن في بعض الأحيان، من المهم في الحياة أن تخرج من منطقة الراحة الخاصة بك وتضع نفسك في المسار الصحيح من أجل الاستمرار في التقدم".

وأوضح بطل العالم، "بالنسبة للدراجة، أعلم أنني سأضطر إلى تكييف أسلوب قيادتي مع بعض الأشياء، ولن يكون الأمر سهلا، لكنني متأكد أيضًا من أن فريق جريسيني بأكمله سيساعدني كثيرًا".

ومن جانبها، أكدت نادية بادوفاني مالكة جريسيني إنها "لحظة تاريخية" للفريق".

وقالت: "حقيقة أن مارك ماركيز اختار السباق معنا في الموسم المقبل أمر رائع للغاية وأنا سعيدة للغاية لأنني تمكنت من جعل ذلك رسميًا". (أنسامد).

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