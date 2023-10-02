اوروبا تفوز على امريكا بكاس رايدر للجولف

(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - فاز الفريق الاوروبى المكون من 12 لاعب جولف على الفريق الامريكي فى النسخة 44 من كاس رايدر التى اقيمت فى ايطاليا فى الفترة من الجمعة 29 سبتمبر الى الاحد الاول من اكتوبر.



وتكون الفريق الاوروبى من لاعبين من ايرلندا الشمالية واسبانى واسكتلندى ونرويجى واربعة انجليز ونمساوى ودنماركى وسويدى لعبوا جميعاً تحت العلم الاوروبى.



وكاس الرايدر هى ابرز بطولة عالمية للجولف بين فريقى اوروبا وامريكا وتلعب كل سنتين ولاول مرة تقام فى ايطاليا هذا العام حيث استعادت القارة العجوز الكاس بعد هزيمته الثقيلة فى الدورة الماضية فى الولايات المتحدة الامريكية .



وستعود البطولة فى دورتها القادمة عام 2025 الى الولايات المتحدة الامريكية و فى عام 2027 الى ايرلندا. (أنسامد).





Ottieni il codice embed