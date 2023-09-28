السفير الإيطالى فى كينيا يحتفل بأسطورة المحركات الإيطالية

(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - شارك سفير إيطاليا فى كينيا روبرتو ناتالى فى حفل توزيع جوائز النسخة الحادية والخمسين لسباق "الجمال" بشرق أفريقيا والذى أقيم على مضمار نجونج فى العاصمة نيروبى.



وتعكس مشاركة السفير الإيطالى فى هذا الحدث التاريخى، أهمية كبيرة حيث يحتفل بعرض السيارات والدراجات النارية القديمة فى العالم كله فى أفريقيا والتى يعود تاريخ إنتاجها إلى قرون ماضية.



وقد نظم الحدث نادى "الفاروميو" فى القارة والذى أنشىء في كينيا عام 1970.



وقد جذبت المسابقة ملايين من عشاق السيارات القديمة قادمين من أوغندا وتنزانيا، والتي تحكي من خلال موديلات غالية ونادرة تاريخ هذه الدول بداية من حقبة الاحتلال وحتى الاستقلال.



وفى إطار هذا العرض "جمال 2023" قدم المعهد الثقافى الإيطالى معرضاً بعنوان "تطور العلامات التجارية الإيطالية" والذى ضم عددا من السيارات الإيطالية القديمة المعروفة، مثل ابارث والفاروميو واوتوبيانكى ودوكاتى وفيرارى وفيات وجيليرا واينوشينتى وايفكو ولامبورجينى ولانسيا ومازيراتى وموتو جوزى وبياجيو. (أنسامد).





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