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ألعاب القوى: تذاكر مخفضة للهواة في البطولة الأوروبية في روما

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - قدمت البطولة الأوروبية لألعاب القوى المقرر تنظيمها الصيف المقبل في روما، عرضا ترويجيا عبر تكريم أولئك الذين يلتزمون كل يوم بممارسة وتعزيز الانضباط الذي يعتبر ملكة الرياضة.

وقررت مؤسسة EuroRoma 2024، التي تنظم الحدث المقرر عقده في الصيف المقبل، حجز عرض لصالح جميع الاتحادات الرياضية لألعاب القوى للهواة والعاملة على الأراضي الإيطالية.

وسيكون بإمكان اللاعبين الهواة شراء بسعر مخفض بخصم 25٪ التذاكر للجلسات المسائية الفردية والتذاكر الموسمية لمدة ثلاثة وستة أيام من المسابقات، والتي ستقام في الملعب الأولمبي في روما في الفترة من 7 إلى 12 يونيو 2024.

سيكون العرض ساريًا حتى 30 أكتوبر وسيتمكن اللاعبون الهواة من الوصول إليه من خلال الاتصال بمنصة مخصصة للمبادرة.

من خلال إدخال رمز الشركة، ستتاح للجمعيات الفرصة لشراء التذاكر والتذاكر الموسمية بخصم 25٪.

يتضمن برنامج بطولة أوروبا لألعاب القوى في روما 2024 ستة أيام متتالية من المنافسات و11 جلسة شاملة، مع تحديد موعد تمهيدي في 6 يونيو في مكان خاص بالمدينة، حيث ستقام تصفيات رمي الجلة.

ومنذ 17 أغسطس، أصبحت تذاكر الجلسات الفردية الصباحية والمسائية معروضة للبيع، بأسعار تبدأ من 5 يورو بالإضافة إلى حقوق ما قبل البيع وعمولات الخدمة. (أنسامد).

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