بانيايا الثالث بمنافسات بطولة العالم للدراجات النارية

(أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - جاء الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا فى الترتيب الثالث ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي على حلبة ميسانو.



وقد جاء الاسبانى خورخى مارتن من فريق "دوكاتى براماك" في المركز الأول فى جائزة سان مارينو.



وقاوم مارتن، الذي انطلق من المركز الأول، عودة دراجي دوكاتي، وعلى رأسهم بانيايا، حامل اللقب العالمي، الذي تعرض لحادث قوي خلال الجولة الماضية، فيما وصل مواطن الأخير ماركو بيتسيكي (دوكاتي في آر 46) ثانياً.



وقلّص مارتن (25 عاماً) ثاني الترتيب، الذي حصد إجمالي النقاط في ميسانو، بفوزه أيضاً بالسباق السريع السبت، الفارق مع المتصدر بانيايا إلى 36 نقطة (283 مقابل 247). (أنسامد).





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