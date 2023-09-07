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  3. دراجات نارية: باجنايا متفائل بسباق ميسانو بعد حادث برشلونة

دراجات نارية: باجنايا متفائل بسباق ميسانو بعد حادث برشلونة

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - صرح الإيطالي فرانشيسكو باجنايا، بطل العالم للدراجات النارية ومتصدر الترتيب، إنه متفائل بالمشاركة في سباق سان مارينو وريميني ريفييرا الكبير نهاية الأسبوع المقبل في ميسانو بعد تعرضه لحادث مروع في سباق الأحد في برشلونة.

كان الشاب البالغ من العمر 26 عامًا محظوظًا لأنه لم يتعرض لإصابات خطيرة عندما فقد السيطرة بعد المنعطف الثاني لسباق الجائزة الكبرى الكاتالوني حيث اصطدمت ساقه بدراجة KTM الخاصة ببراد بيندر.

وقال باجنايا، دراج فريق مصنع دوكاتي: "عدت إلى المنزل مع الفريق مساء الأحد، وبعد حصولي على قسط من الراحة، بدأت على الفور في الاستعداد لمحاولة العودة إلى المسار الصحيح في ميسانو".

وتابع "غدًا سأجري فحصًا طبيًا في الحلبة، وإذا أعطاني الأطباء، كما آمل، تصريحًا كاملاً، سأكون على المسار يوم الجمعة لحضور أول جلسة تدريب في سباق الجائزة الكبرى.

وأضاف "إن سان مارينو دائمًا ما تكون حدثًا خاصًا بالنسبة لنا نحن الإيطاليين ولفريق دوكاتي". (أنسامد).

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