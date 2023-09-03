لاعبي الرجبي الإيطاليين مثال لكل من يرتدي قميص الأزوري

(أنسامد) - سبتمبر 3 - روما - قال وزير الرياضة الإيطالي، أندريا أبودي، خلال تقديم الفريق المقرر أن يغادر للمشاركة في نهائيات كأس العالم في فرنسا في الفترة من 8 سبتمبر إلى 28 أكتوبر، أول أمس الجمعة، إن لاعبي الرجبي الإيطاليين هم مثال لكل من يرتدي قميص الأزوري.



واضاف أبودي: "أحمل تحيات رئيسة الوزراء ميلوني وخلال كأس العالم ستشعر بفخرنا الوطني، أنت تمثل قميص الأزوري بطريقة مثالية".



وتابع قائلا "في كأس العالم لا ترانا في الصف الأول ولكن لدينا مع ذلك طموحات كبيرة. نعرف حدودنا ولكنكم علمتمونا أن نعرف كيف نتجاوزها".



وقد قام أبودي ووزير الزراعة فرانشيسكو لولوبريجيدا، أحد مشجعي الرجبي، بتسليم الفريق العلم الإيطالي الذي سيأخذونه معهم.



وقد صرح لولوبريجيدا بدوره: "الرجبي أكثر من مجرد رياضة، إنها تعليم مدى الحياة".



ولا تملك إيطاليا فرصة كبيرة للتأهل من مجموعة تضم نيوزيلندا الفائزة بالبطولة ثلاث مرات، والمضيفة فرنسا التي تأهلت للنهائي ثلاث مرات.



تقع إيطاليا في المجموعة الأولى حيث ستواجه ناميبيا في سانت إيتيان في التاسع من سبتمبر قبل أن تواجه أوروغواي في نيس في 20 سبتمبر، وفريق أول بلاكس في ليون في 29 سبتمبر، وفرنسا أيضاً في ليون في 6 أكتوبر.



وتعد أيرلندا وجنوب أفريقيا، وكذلك نيوزيلندا وفرنسا، من بين المرشحين للفوز باللقب. (أنسامد).





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