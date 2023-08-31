كأس العالم للسلة:إيطاليا ضد صربيا وبورتوريكو يومي1 و3 سبتمبر

(أنسامد) - أغسطس 31 - روما - ستواجه إيطاليا كل من فريقى صربيا وبورتوريكو لكرة السلة في المرحلة الثانية من كأس العالم.



بمجرد انتهاء المرحلة الأولى، سيتم اختيار أفضل فريقين في المجموعة الأولى التي تضم جمهورية الدومينيكان وإيطاليا وأفضل فريقين من المجموعة الثانية التي تضم صربيا وبورتوريكو لإرسال أفضل فريقين من الأربعة المتنافسين إلى الدور ربع النهائي.



وسيلعب الفريق الإيطالى يوم الجمعة 1 سبتمبر أمام منتخب صربيا، ثم يوم الأحد، 3 سبتمبر، سيختتم الأزوري المباراة أمام بورتوريكو.



وستقام المباراتان على ملعب أرانيتا كوليسيوم في مانيلا.



وبموجب لائحة الاتحاد الدولي لكرة السلة، فإن تصنيف المجموعة الأولى حتى الآن يرى صربيا وجمهورية الدومينيكان في المركز الأول برصيد 6 نقاط تليها إيطاليا وبورتوريكو. برصيد 5 نقاط.



وفي حالة تساوي النقاط بين فريقين، يتم احتساب المواجهات المباشرة.



في حالة تساوي النقاط بين ثلاثة فرق، يتم فصل الترتيب مع الفارق الإجمالي في الأهداف في المباريات المباشرة. (أنسامد).





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