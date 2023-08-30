الشطرنج : الإيطالي فينشتي، 10 سنوات، يحطم الأرقام القياسية

(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - يمكن لإيطاليا أن تفتخر الآن "بسيد الشطرنج" البالغ من العمر 10 سنوات، ليوناردو فينشتي، الذي حطم الأرقام القياسية وهو الآن من أفضل 20 لاعبًا تحت 12 سنة في العالم.



وحصل ليوناردو فينشتي، الذي سيبلغ 11 عامًا في نهاية الشهر المقبل، على اللقب في بطولة دولية أقيمت مؤخرًا في بودابست، مما جعله يتجاوز 2200 نقطة في نظام التصنيف حيث يحوم أفضل اللاعبين حول 2700 نقطة واللاعبين المتوسطين حوالي 1600 نقطة.



وكان صعود فتى بيرجامو إلى قمة التصنيف سريعًا للغاية، منذ أن بدأ اللعب قبل ثلاث سنوات فقط، في عام 2020.



كسر النرويجي ماجنوس كارلسن، المصنف الأول عالميًا حاليًا، حاجز 2200 متر عندما كان عمره 12 عامًا في عام 2002.



وكان سيد الشطرنج الإيطالي الأمريكي الكبير فابيانو كاروانا، الذي لعب دور كارلسن للفوز باللقب العالمي في عام 2018، قد وصل أيضًا إلى هذا المستوى في سن الثانية عشرة في عام 2005. (أنسامد).





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