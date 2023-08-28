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الدومينيكان تفوز على إيطاليا في بطولة كأس العالم للسلة

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 28 - روما - حقق منتخب الدومينيكان انتصاره الثاني في بطولة كأس العالم لكرة السلة، وذلك عقب فوزه على المنتخب الإيطالي 87 / 82 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة، والتي شهدت فوز أنجولا على الفلبين 80 / 70.

وأنهى المنتخب الإيطالي الربع الأول متقدما 19 / 13، ولكن منتخب الدومينيكان استعاد توازنه في الربع الثاني وانهاه لمصلحته بنتيجة 25 / 20.

وأكد منتخب الدومينيكان تفوقه في الربع الثالث حيث أنهاه متقدما 31 / 17 قبل أن يستعيد المنتخب الإيطالي توازنه في الربع الرابع وأنهاه متقدما بنتيجة 26 / 18.

وكان منتخب الدومينيكان فاز في الجولة الأولى على الفلبين 87 / 81، فيما فاز المنتخب الإيطالي على منتخب أنجولا 81 / 67 في الجولة الأولى.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب أنجولا على نظيره الفلبين 80 / 70 بنتائج أشواط 12 / 19 و24 / 14 و20 / 19 و24 / 18.

وتحتضن الفلبين واليابان وإندونيسيا منافسات كأس العالم 2023 لكرة السلة اعتبارا من أمس الأول الجمعة وحتى العاشر من سبتمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا يتنافسون في ثماني مجموعات. (أنسامد).

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