دوري الدرجة الثانية يطلق مبادرات لمكافحة العنف ضد المرأة

(أنسامد) - أغسطس 25 - روما - يتولى دوري الدرجة الثانية الإيطالي مبادرات لمكافحة العنف ضد المرأة، ويقوم بذلك طوال الموسم.



ستستمر الحملة التوعوية طوال فترة بطولة الأشبال بالتعاون مع إدارة السلامة العامة: اعتباراً من اليوم الثاني ستبدأ المبادرات والتي ستشهد تحديثاً وزيادة مستمرة على مدار العام.



تنبع الحملة من قرار رئيس رابطة الدرجة الثانية، ماورو بالاتا، بتوسيع الإجراءات المختلفة طوال البطولة، من أجل تقديم أقصى مساهمة في مكافحة الجريمة البشعة التي يصعب احتواؤها للأسف.



يؤكد بالاتا، "دعونا نواصل ونكثف بالفعل العمل الذي بدأناه في المواسم الأخيرة على جبهة واحدة، ألا وهى مكافحة العنف ضد المرأة، الذي يؤثر بشدة على ضمائرنا. وكما كررت في كثير من الأحيان، فإننا نواجه حالة طوارئ اجتماعية ورياضتنا، التي تجلب ملايين المعجبين، يجب أن تكون شاهدًا ومحركًا للتغيير في مجتمعنا". (أنسامد).





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