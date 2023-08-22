تأهل 6 امريكيين لكأس رايدر للجولف فى ايطاليا

(أنسامد) - أغسطس 22 - روما - تأهل 6 لاعبين امريكيين للمشاركة فى كاس رايدر للجولف والتى ستقام فى ايطاليا من 29 سبتمبر الى الاول من اكتوبر القادم.



وسوف يسجل اللاعب شيفر الاول علي العالم مشاركته للمرة الثانية فى كأس رايدر بعد بداياته فى ويكونسون في 2021 حيث فاز علي الاول على العالم وقتها جون راهم من اسبانيا .



وستقام البطولة هذا العام فى ماركو سيمون جولف وكانتري كلوب فى جويدونيا مونتشيليو خارج العاصمة الايطالية.



وقد فاز الاخوان الايطاليان مولينارى بنيابة رئيس الفريق الاوروبي.



ويأمل الايطالي فرانشيسكو"كيكو"بالمشاركة فى البطولة رغم انخفاض مستواه وكان فى بطولة فرنسا فى 2018 اول اوروبى يسجل 6 نقاط فى 6 مباريات. (أنسامد).





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