ألعاب القوى : الأزوري يغادر إلى بطولة العالم في بودابست

(أنسامد) - أغسطس 18 - روما - غادرت مجموعة كبيرة من الفريق الوطني الإيطالي لألعاب القوى، مطار فيوميتشينو، متوجهة إلى بودابست، للمشاركة في النسخة التاسعة عشر من بطولة العالم.



وتعد البطولة هي الحدث الرئيسي لعام 2023 للفرق الإيطالية وستجرى في الفترة بين 19 و27 أغسطس.



ومن بين المشاركين، العدائون ماسيمو ستاتو وفرانشيسكو فورتوناتو وأنتونيلا بالميسانو، والعداءة زينب دوسو.



وهناك أيضا لاعب الوثب الثلاثي، إيمانويل إيميجي، وعداء الحواجز لورنزو سيمونيلي. وسيشارك الأزوري بـ 78 رياضيا منهم 43 رجلا و 35 سيدة.



ومن بين المختارين، هناك سبعة أبطال أولمبيين : تامبيري، جاكوبس، ستانو، بالميسانو، متسابقو التتابع فيليبو تورتو، فاوستو ديسالو ولورنزو باتا ستانو، بطل العالم لمسافة 35 كم في النسخة الأخيرة.



(أنسامد).





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