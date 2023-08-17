كاس رايدر للجولف: الإيطالي مولينارى نائب قائد فريق أوروبا

(أنسامد) - أغسطس 17 - روما - اختير الإيطالى فرانشسكو مولينارى خامس وأخر نائب لقائد الفريق الاوروبي في كأس رايدر للجولف والذى سيقام فى روما من 29 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر.



ولأول مرة في تاريخ مئوية المنافسات أن يتم اختيار أخوين إيطاليين لهذا المنصب حيث اختير (فرانشسكو) شيكو مولينارى ليلحق باخيه ادواردو بالإضافة إلى باقي النواب وهم النمساوى توماس بيورن والبلجيكى نيكولا كولزارت والإسبانى جوزيه ماريا اولازبال.



كأس رايدر هو مسابقة جولف للرجال تُقام كل سنتين بين فرق من أوروبا والولايات المتحدة حيث يتناوب المكان بين الدورات في الولايات المتحدة وأوروبا.



تم تسمية كأس رايدر على اسم رجل الأعمال الإنجليزي صموئيل رايدر الذي تبرع بالكأس. (أنسامد).





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