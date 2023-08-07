مانشيني يتسلم تدريب منتخب إيطاليا للناشئين

(أنسامد) - أغسطس 7 - روما - تسلّم روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم أيضاً المهام الفنية لمنتخبي ما دون 20 و21 عاماً، حسب ما أعلن الجمعة الاتحاد المحلي للعبة.



وقال الاتحاد الإيطالي في بيان "سيؤدي دمج هذه المنتخبات إلى تطبيق أساليب وأنظمة اللعب نفسها في الملعب وتعزيز وتسريع التعلم الفني".



ويشرف مانشيني على المنتخب الإيطالي منذ مايو 2018 وقاده للفوز بلقب كأس أوروبا عام 2021، على أن يساعده في تدريب منتخبي ما دون 20 و21 عاماً تباعاً كارميني نونسياتا وأتيليو لومباردو الذي كان أحد مساعديه.



كما أعلن الاتحاد أن بطل العالم السابق لمونديال 2006 أندريا بارزايي سينضم إلى الطاقم التدريبي للمنتخب الأول حيث سيكون مسؤولاً عن الشق الدفاعي. (أنسامد).





Ottieni il codice embed