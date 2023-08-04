كأس العالم للسباحة البارالمبية: 7 ميداليات جديدة لإيطاليا

(أنسامد) - أغسطس 4 - روما - تواصل الفرق الإيطالية تحقيق الانتصارات في بطولة العالم للسباحة البارالمبية في مانشستر، ففي يوم جديد، حقق الازوري 4 ذهبيات وواحدة فضية و2 برونزية.



وتؤكد إيطاليا صدارتها لجدول الميداليات بـ 22 ميداليات حتى الآن، تضم (13 ذهبية، 3 فضية، 6 برونزية)، متقدمة على الصين (10 ذهبية، 11 فضية، 6 برونزية) وبريطانيا العظمى (8 ذهبية، 4 فضية، 6 برونزية).



كانت أول خطوة على منصة التتويج لسيمون بارلام في سباق 100 متر فراشة إس 9 بزمن 58.25 متقدمًا على الأسترالي تيموثي هودج والألماني مالتي براونشفايغ والرابع فيديريكو مورلاتشي.



وقال بارلام: "شعرت أنني بحالة جيدة، شعرت أنني أسرع ولكن لا بأس بذلك، لقد وصلت أخيرًا إلى الماء".



كان الذهب أيضًا من نصيب ستيفانو ريموندي، الذي انتصر في سباق S10 لمسافة 500 متر حرة.



وسيطرت كارلوتا جيلي على سباق 100 متر حرة S13 بتوقيت 59.26.



وخلفها الاسترالية كاتيا ديديكيند وأوليفيا تشامبرز الأمريكية.



كما حصل على الميدالية الذهبية أيضا ألبرتو أموديو لسباق 100 فراشة متقدما على الصيني هونج ليانج والأمريكي نوح جافي. وحصدت إنجيلا بروسيا الفضية في سباق 100 ظهر سيدات S2. (أنسامد).





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