خروج إيطاليا من نهائيات كأس العالم للسيدات

(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - خرجت إيطاليا من نهائيات كأس العالم للسيدات بعد هزيمتها القاسية 3-2 أمام جنوب أفريقيا في ويلينجتون في آخر مباراة لها في المجموعة السابعة يوم الأربعاء.



حولت أريانا كاروسو ركلة جزاء لمنح فريق أزوري تقدما مبكرا، لكن الميزة ألغيت عندما أخطأ المدافع بنديتا أورسي في تمريرة خلفية لهدف مرعب في مرماه.



وضعت هيلدا ماغايا جنوب إفريقيا في المقدمة في منتصف الشوط الثاني قبل أن تلمس كاروسو منزلها وسط صراع في المرمى لإحراز هدفها الثاني وتعادل النتيجة.



ولكن كابتن جنوب أفريقيا ثيمبي كجاتلانا سجل في الوقت المحتسب بدل الضائع لكسر قلوب الإيطاليين.



احتلت إيطاليا المركز الثالث في المجموعة الثالثة بعد فوزها على الأرجنتين 1-0 في المباراة الافتتاحية وخسارة السويد 5-0 في مباراتها الثانية. (أنسامد).





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