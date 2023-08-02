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العداء الإيطالي جاكوبس مصمم على العودة إلى أفضل حالاته

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 2 - روما - قال العداء الإيطالي مارسيل جاكوبس إنه مصمم على العودة إلى أفضل حالاته، حيث احتفل بالذكرى السنوية الثانية لفوزه بسباق 100 متر رجال في أوليمبياد طوكيو يوم الثلاثاء.

ساعد العداء جاكوبس البالغ من العمر 28 عامًا إيطاليا أيضًا على الفوز بسباق 4 × 100 تتابع في طوكيو وفاز بلقب العدو في بطولة العالم 2022 ، لكنه عانى من مشاكل الإصابة منذ ذلك الحين.

وكتب جاكوبس في منشور على إنستغرام قبل بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست: "أنا مستعد للسباق، لتذوق تلك المشاعر التي لا تُنسى مرة أخرى".

وتابع "بعد عامين من انتصاري في سباق 100 متر في الأولمبياد، أعيش من جديد مشاعر لا تُضاهى، انتصار أعاد كتابة قصتي. واليوم يتردد صدى هذا النجاح بداخلي".

وأردف "أطلب من نفسي أن أعود إلى المسار الصحيح ، وأشعر بقوة خط النهاية مرة أخرى، وشغف المنافسة".

الجدير بالذكر أن البطل الأولمبي جاكوبس بات أول إيطالي في تاريخ الأولمبياد يفوز بسباق "أسرع رجل بالعالم" بعد نيله الذهبية في طوكيو، وهو أول أوروبي يحقق هذا الإنجاز منذ عام 1992، كما انه خلف به الأسطورة الجامايكية أوسين بولت الذي هيمن على هذا السباق في النسخ الثلاث الأخيرة بين 2008 و2016. (أنسامد).

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