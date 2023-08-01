أليكسيس سانشيز على رادار برشلونة

(أنسامد) - أغسطس 1 - روما - عاد النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب برشلونة، للواجهة من جديد في قلعة البلوجرانا بعد أنباء عن اقتراب رحيل عثمان ديمبيلي.



ويرتبط ديمبيلي حالياً بخطوة انتقال مُحتملة لنادي باريس سان جيرمان، وبالتأكيد سيترك رحيله المُحتمل فراغاً كبيراً في تشكيلة تشافي.



وبحسب تقرير نشره موقع سيمبري إنتر الإيطالي فإن برشلونة يُمكن أن يُنافس إنترميلان على توقيع النجم أليكسيس سانشيز الذي لا يرتبط بأي نادٍ حالياً بعد انتهاء مسيرته مع مارسيليا.



وأشار التقرير إلى أن برشلونة يدرس الدخول في سباق الوصول لتوقيع سانشيز في حالة رحيل ديمبيلي وذلك في إطار سعي النادي لتعويض النجم الفرنسي.



وكان تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية قد أشار في وقتٍ سابق إلى أن وكيل اللاعب التشيلي سانشيز في مدينة برشلونة، في إشارة لإمكانية بداية مُفاوضات جديدة لضم اللاعب.



ويبلغ سانشيز من العُمر 34 سنة، ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وسبق له اللعب مع برشلونة في الفترة بين 2011 و2014.



ولعب سانشيز بقميص برشلونة في 141 مُباراة، سجل فيهم 46 هدفاً، وصنع 37 هدفاً لزملائه. (أنسامد).





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