إيطاليا وتركيا تطالبان بدمج ملفيهما لاستضافة كأس أوروبا 2032

(أنسامد) - يوليو 31 - روما - تقدّمت إيطاليا وتركيا بطلب لدمج ملفيهما لاستضافة كأس أوروبا 2032 في كرة القدم، وفق ما أعلن الاتحاد الاوروبي للعبة .



وقالت الهيئة القارية إنها "تلقت طلبًا" من اتحادي كرة القدم الإيطالي والتركي "لدمج الملفين المنفصلين في عرض واحد مشترك".



وفي عام 2021، فتح الاتحاد الباب أمام تقديم الملفات لاستضافة نسختين متتاليتين من البطولة الأوروبية، في 2028 و2032.



ودخلت تركيا، التي خسرت أمام ألمانيا لاستضافة يورو 2024، المنافسة لكلا النسختين، بينما قررت إيطاليا تقديم ملف لعام 2032 فقط.



وقالت الهيئة "سيعمل ويفا الآن مع الاتحادين الايطالي والتركي لضمان أن الوثائق التي سيتم تقديمها لملفهما المشترك متوافقة مع شروط الترشح".



استضاف ملعب أتاتورك في إسطنبول هذا العام نهائي دوري أبطال أوروبا. (أنسامد).





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