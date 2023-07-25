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فوز إيطاليا على الأرجنتين بمونديال السيدات

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 25 - روما - انتزع المنتخب الإيطالي فوزا ثمينا ومتأخرا 1/ صفر على نظيره الأرجنتيني في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، والمقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.

واحتل المنتخب الإيطالي بهذا الفوز المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف المسجلة فقط عن المنتخب السويدي، الذي فاز على منتخب جنوب أفريقيا 2-1 أمس الأحد.

ويلتقي المنتخبان السويدي والإيطالي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة لتكون مواجهة حاسمة بينهما على صدارة المجموعة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إيطاليا والأرجنتين بالتعادل السلبي، الذي ظل قائما حتى أحرزت البديلة كريستيانا جيريلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

وشاركت جيريلي لاعبة يوفنتوس الإيطالي بداية من الدقيقة 83، لتضع الكرة برأسها في المرمى الأرجنتيني اثر تمريرة عرضية من زميلتها ليزا بواتين.

وأمام نحو 31 ألف مشجع ومشجعة احتشدوا في المدرجات، سجلت أريانا كاروسو وفالينتينا جياسينتي هدفين للمنتخب الإيطالي في الشوط الأول، ولكنهما ألغيا بداعي التسلل.

وحالف الحظ المنتخب الإيطالي في الشوط الثاني ولم تهتز شباكه اثر خطأين من حارسة المرمى فرانسيسكا دورانتي. (أنسامد).

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