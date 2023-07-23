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وفاة دراج إيطالي شاب في سباق النمسا للدراجات

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 23 - روما - توفي دراج إيطالي شاب في النمسا خلال المرحلة الأولى من سباق جونيور روندفارت يوم الجمعة، بحسب ما أعلن فريقه يوم أمس السبت.

توفي جاكوبو فينزو البالغ من العمر 17 عاما من كارتيليانو بالقرب من فيتشنزا، بعد سقوطه من دراجته أثناء النزول، وفقًا لما ورد على فيسبوك من نادي كامبانيا إمبالاجي جيو.

وقد نُقل إلى المستشفى لكنه توفي لاحقا متأثرا بجراحه. وتم إلغاء سباق المرحلة.

وقال فريقه إن فينزو "كان فتى غير عادي، وكان له مستقبل كبير متوقع في الرياضة وقبل كل شيء في الحياة".

وقدم نادي كامبانيا إمبالاجي جيو التعازي لعائلته وأصدقائه وكل من أحب جاكوبو في هذه اللحظة من الألم الهائل.

وكتب النادي : "الآن لدينا ملاك آخر يراقبنا هناك. وداعا جاكوبو، شكرا لك على الأوقات الرائعة التي قضيناها معا.لا يمكنك ان تتخيل كم سنفتقدك ". (أنسامد).

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