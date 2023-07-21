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أول ذهبية إيطالية في سباق التتابع ببطولة العالم للسباحة

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 21 - روما - حصدت إيطاليا الخميس، أول ميدالية ذهبية في تاريخها بمسابقة 4x1500 متر في منافسات التتابع المختلط ببطولة العالم للسباحة المقامة حاليا في مدينة فوكوكا اليابانية.

وأنهى الفريق الإيطالي المكون من باربارا بوزوبون، وجينفيرا تاديوتشي، ودومينيكو أتشيرينزا وجيرجوريو بالترينييري، السباق في زمن بلغ ساعة و10 دقائق و31 ثانية و20 جزء من الثانية، بفارق 4 ثوان فقط أمام المجر.

ودخلت أستراليا وألمانيا في صراع على الميدالية البرونزية، وتفوق الفريق الأسترالي بفارق 0.2 ثانية.

ولو كان الفريق الألماني لسباق التتابع في المياه المفتوحة فاز بالسباق، لحقق رقما قياسيا في بطولة كأس العالم، حيث أن كل الأحداث السابقة الخاصة بالمياه المفتوحة فاز بها الألمان. ولا توجد دولة واحدة من قبل فازت بكل المسابقات المفتوحة في بطولة واحدة ببطولات كأس العالم. (أنسامد).

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