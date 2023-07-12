فوز المنتخب الايطالى للكرة الطائرة تحت 21 على نظيره المصري

(أنسامد) - يوليو 12 - روما - تلقى المنتخب الوطني المصري لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة خسارته الثانية في بطولة العالم المقامة بالبحرين خلال الفترة من 7 وحتى 16 يوليو الجاري، عقب الهزيمة أمام نظيره الإيطالي بنتيجة 3-0، في ثان لقاءات المنتخبين بالمجموعة الثانية من البطولة المونديالية.



وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من "الأزوري" في اللقاء الذي أقيم مؤخراً على صالة المنامة بالعاصمة البحرينية.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-18، 25-16، 25-12".



وتعد هذه الخسارة هي الثانية للفراعنة بعد الهزيمة أمس أمام المنتخب البرازيلي بنفس النتيجة.



ومن المقرر، أن يلتقى أبناء النيل في الجولة المقبلة مع المنتخب المكسيكي، فيما يصطدم المنتخب الإيطالي بنظيره البرازيلي.



وتضم قائمة منتخبنا في البطولة 12 لاعبًا وهم: "عمر عابد، زياد أسامة، أحمد ياسر، عبد الرحمن محمد، أحمد إبراهيم، عبد الله إبراهيم، حازم أشرف، علي وائل، عمرو أحمد، حمزة الصافي، وياسين أشرف".



ويترأس بعثة المنتخب المصري في البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.



الجدير بالذكر أن المنتخب المصري صعد لهذه البطولة عقب تتويجه بلقب بطولة إفريقيا عقب فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 3-1 في النهائي الذي أقيم في تونس العام الماضي. (أنسامد).





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