فان فلوتن تفوز بلقب سباق إيطاليا للدراجات

(أنسامد) - يوليو 11 - روما - احرزت انيميك فان فلوتن بطلة العال، لقب سباق إيطاليا للدراجات للمرة الرابعة في ظهورها الأخير بعدما فرضت سيطرتها من البداية وحتى النهاية.



ودخلت المتسابقة المخضرمة البالغ عمرها 40 عاماً المرحلة الأخيرة وهي تتقدم بفارق أربع دقائق على الفرنسية جوليت لابو وحافظت على الصدارة لتحتفظ باللقب.



وقالت فان فلوتن التي ستعتزل في نهاية الموسم "هذه المرة الثانية مع فريق موفيستار، وأنا فخورة بفريقي بحسم اللقب".



وجاءت لابو في المركز الثاني، بينما احتلت الإيطالية جايا ريليني المركز الثالث في الترتيب العام.



وكانت فان فلوتن فازت بلقب السباق أيضاً في 2018 و2019.



وبينت فان فلوتن "الآن حان الوقت لإعادة شحن البطاريات والاستعداد لسباق فرنسا للدراجات".



وينطلق سباق فرنسا للسيدات في 23 يوليو، وهو نفس اليوم الذي سيشهد نهاية سباق الرجال في باريس. (أنسامد).





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