منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يدخل معسكرًا في إيطاليا

(أنسامد) - يوليو 10 - روما - دخل منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة رجال وسيدات معسكرًا تحضيريًا بإيطاليا حتى يوم 19 من شهر يوليو الجاري، وذلك استعدادا لبطولة العالم التي ستقام في مدينة ميلانو الإيطالية من 22 وحتى 31 من نفس الشهر.



وتضم قائمة منتخب مصر للرجال: "أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد"، بينما ضمت قائمة السيدات: "ناردين إيهاب وآية شريف ولولوة سليمان وساره بيومي".



ويقود فريق سلاح سيف المبارزة المدير الفني السيد سامي والمدرب سامح مجدي كما يرافق الفريق أحمد عبد القادر اخصائي إصابات ملاعب.



وتنطلق منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة سيدات يوم السبت الموافق 22 يوليو وتستكمل الأدوار الرئيسية يوم 25، بينما تنطلق منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة رجال يوم الأحد الموافق 23 وتستكمل الأدوار الرئيسية يوم 26.



وتقام منافسات الفرق لسلاح سيف المبارزة سيدات يومي 27 و28، بينما تقام منافسات الفرق للرجال يومي 28 و29. (أنسامد).





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