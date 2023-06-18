أرملة باولو روسي تترشح لرئاسة القسم النسائي باتحاد كرة القدم

(أنسامد) - يونيو 18 - روما - علمت وكالة أنسا أول أمس الجمعة، أن فيديريكا كابيليتي، أرملة نجم كرة القدم الراحل باولو روسي، ستترشح لمنصب رئيس القسم النسائي الذي أصبح الآن محترفا بالكامل في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (فيجك).



وصرحت كابيليتي لوكالة أنسا: "لقد قررت أن أكرس نفسي لتعزيز وتطوير كرة القدم النسائية في إيطاليا، من منظور مستدام بالكامل".



ومن المقرر أن تخوض الصحفية من بيروجيا الانتخابات في 29 يونيو ومن المرجح أن تخوض الانتخابات ضد الرئيس الحالي لودوفيكا مانتوفاني.



كابيليتي هي رئيسة مؤسسة باولو روسي، التي تم إنشاؤها تخليدا لذكرى لاعب كرة القدم الأسطوري الذي سجل الهدف الأول في انتصار الأزوري 3-1 على ألمانيا الغربية في نهائي كأس العالم 1982 بعد ثلاثية لا تُنسى ضد المرشح البرازيلي في جولتين سابقا. وقد توفي روسي في ديسمبر 2020 عن 64 عاما. (أنسامد).





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