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  3. بطولة أوروبا لألعاب القوى: مدرب إيطاليا يستدعى49 لاعباً

بطولة أوروبا لألعاب القوى: مدرب إيطاليا يستدعى49 لاعباً

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 16 - روما - استدعى مدير المنتخب الوطني الإيطالي لالعاب القوى، أنطونيو لاتوري 49 رياضيًا بينهم 24 امرأة لبطولة الفرق الأوروبية في تشورزو في بولندا، المقرر إقامتها من الجمعة 23 إلى الأحد 25 يونيو.

وتعتبر إيطاليا، حتى بدون مارسيل جاكوبس، بطل العالم لسباق 100 متر، من بين الفرق الـ16 في الدرجة الأولى التي ستتنافس على الكأس.

يضم الفريق الأزرق، من بين آخرين، بطل أوروبا لمسافة 60 مترًا داخل القاعة صامويل سيكاريلي، الذي سيجري سباق 100 متر (وهو أيضًا في مجموعة التتابع 4 × 100 متر)، الحاصل على الميدالية الذهبية الأوروبية للوزن الداخلي زين وير، وبطل التتابع الأولمبي فيليبو تورتو، وفاوستو ديسالو ولورنزو باتا، الحاصل على الميدالية الذهبية الأوروبية لسباق يمان كريبا (10000 متر) (5000 متر)، وبطل البرونزية القارية في سباق 3000 متر حواجز أسامة زغلامي، والمتأهل للنهائي الأولمبي لسباق 400 ساعة أليساندرو سيبيليو، وصاحب الرقم القياسي الإيطالي تحت 20 سنة ماتيا فورلاني.

ومن بين النساء، صاحبة الميدالية الفضية الأوروبية لاريسا إيابيتشينو، والحاصلة علي البرونزية الأوروبية بميونخ سارة فانتيني (المطرقة)، وصاحبة الأرقام القياسية الإيطالية ديزي أوساكو (القرص)، وروبرتا بروني (قطب) وأيوميدي فولورونسو (400 ساعة وتتابع متنوع)، اللاعبة التي وصلت إلى النهائي الأولمبي في سباق 5000 متر ناديا باتوكليتي، وعدائي تتابع البرونز الأوروبي في سباق 4 × 100 متر زينب دوسو، وداليا كاداري، وآنا بونجيورني، وأليسيا بافيزي والفائزات بالميداليات الفضية الأوروبية 4 × 400 متر أليس مانجيوني، وإيليونورا مارشياندو وآنا بوليناري. (أنسامد).

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