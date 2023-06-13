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  3. بعد انسحابه من جيرو دي ايطاليا إيفينبويل يغيب عن سباق فرنسا

بعد انسحابه من جيرو دي ايطاليا إيفينبويل يغيب عن سباق فرنسا

Redazione ANSA
(أنسامد) - يونيو 13 - روما - أكد البلجيكي ريمكو إيفينبويل بطل العالم لسباقات الدراجات على الطريق أنه لن يشارك في النسخة المقبلة لسباق فرنسا الدولي (تور دو فرانس) الشهر المقبل، بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي اضطره للانسحاب من سباق جيرو دي إيطاليا.

وأثيرت تكهنات بشأن اقتراب إيفينبويل من تسجيل ظهوره الأول في تور دو فرانس بعد أن استمرت مشاركته في جيرو دي إيطاليا لأسبوع واحد.

لكنه اضطر للانسحاب بعد فوزه بمرحلتين وتصدره الترتيب العام، نظرًا لإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن كان مرشحًا بقوة للفوز بلقب السباق الإيطالي.

وقال الدراج البلجيكي على هامش سباق سويسرا الدولي للدراجات الذي ينطلق اليوم الأحد: "كان هناك محادثات، لكن وصل الأمر لطريق مسدود سريعا".

وأضاف: "قمت بالاستعداد لجيرو دي إيطاليا لـ 6 أشهر وكنت في مستوى مرتفع، ثم ابتعدت عن السباقات لـ 10 أيام، وليس من السهل الوصول للمستوى الذي يليق بسباق بحجم تور دو فرانس".

وختم بالقول: "عندما أشارك في تور دو فرانس، أريد أن أكون في 150% من مستواي، وهذا غير جائز، لذا هو قرار منطقي". (أنسامد).

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