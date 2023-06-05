فورمولا 1:اخفاقات فيراري مستمرة في جراند بري إسبانيا

(أنسامد) - يونيو 5 - روما - استمرت مشاكل سيارة السباق فيرارى ايضاً في هذا الموسم في بطولة جراند بري المقامة في إسبانيا.



فقد جاء ترتيب كارلوس سينز السادس وتشارلز ليكليرك الحادى عشر دون احراز أي نقاط بعد بداية السباق وفي أعقاب تغيير علبة تروس السيارة.



وقد سيطر على السباق بطل العالم قائد مجموعة ريد بولز ماكس فيرستابن متقدما علي مرسيدس بقيادة الثنائى لويس هاملتون وجورج راسل.



وقد جاء ترتيب سينز السادس على قائمة السائقين بعد سبع دورات محرزاً 58 نقطة في مقابل 170 لفيرستابن بينما كان ليكليرك السابع مع 42 نقطة.



وتأتي فيراري في المركز الرابع في بطولة صانعى السيارات مسجلة 100 نقطة خلف ريد بولز بنحو 187 نقطة. (أنسامد).





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