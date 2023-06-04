ميلان يمدد عقد البرتغالي رافائيل لياو

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - أعلن نادي ميلان الإيطالي الجمعة، عن تمديد عقد مهاجمه البرتغالي رفائيل لياو حتى يونيو 2028.



انضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي يُعتبر أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في الفريق، إلى ميلان قادما من نادي ليل الفرنسي في عام 2019، وسجل 41 هدفًا وصنع 29 تمريرة حاسمة في 162 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ ذلك الحين.



حصل لياو على جائزة "أفضل لاعب في الدوري الإيطالي" الموسم الماضي.



وقال لياو للصحفيين "أنا سعيد. دعونا نأمل أن نتمكن من القيام بأشياء عظيمة في المستقبل. نريد أن نفوز بالكثير من الأشياء المهمة العام المقبل".



وبموجب الصفقة الجديدة، سيحصل رفائيل لياو على خمسة ملايين يورو سنويًا بالإضافة إلى المكافآت. (أنسامد).





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