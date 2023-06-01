رولان جاروس: فونينى يتفوق على كوبلر ويذهب إلى الدور الثالث

(أنسامد) - يونيو 1 - روما - تأهل الإيطالي فابيو فونيني للدور الثالث من بطولة رولان جاروس، بفوزه على الاسترالي جيسون كوبلر في ثلاث مجموعات بنتيجة 6-4، 7-6، 6-2.



سيواجه الآن المصنف الأزرق رقم 130 في العالم النمساوي سيباستيان أوفنر أو الأمريكي سيباستيان كوردا.



كما تغلب الإيطالي لورنزو سونيجو على الفرنسي أوجو هامبرت البالغ من العمر 24 عامًا، صاحب المركز 40 ATP، وتأهل للدور الثالث من بطولة رولان جاروس.



وفاز الإيطالي البالغ من العمر 28 عاما، رقم 48 في صفوف أتب ، بنتائج 6-4 ، 6-3 ، 7-6 (6-3).



واخيراً خرجت الإيطالية سارة إيراني من الدور الثاني من بطولة رولان جاروس، وخسرت 6-3 و6-0 من الرومانية إيرينا كاميليا بيجو، رقم 27 في الترتيب والتصنيف. (أنسامد).





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