روجليتش يقتنص صدارة الترتيب العام لجيرو دي إيطاليا

(أنسامد) - مايو 29 - روما - اقتنص السلوفيني بريموش روجليتش القميص الوردي لمتصدر الترتيب العام لسباق جيرو دي إيطاليا للدراجات من جيراينت توماس.



وتجاوز روجليتش العطل الفني الذي واجهه وفاز بمرحلة عكس عقارب الساعة في الجولة قبل الأخيرة من السباق الإيطالي ليتصدر الترتيب العام.



وتفوق روجليتش بفارق 40 ثانية على جيراينت ليصعد إلى صدارة الترتيب العام بفارق 14 ثانية عن ملاحقه الويلزي.



وتضاءلت آمال جيراينت في أن يصبح أكبر دراج يتوج بلقب جيرو دي إيطاليا، في نفس الأسبوع الذي يحتفل خلاله بعيد ميلاده السابع والثلاثين.



وبالنسبة لروجليتش فإن لقب جيرو دي إيطاليا سيمثل تعويضا عن خسارة لقب سباق تور دو فرانس قبل ثلاثة أعوام قبل جولة واحدة من النهاية، وسيضم لقب السباق الإيطالي إلى ألقابه الثلاثة التي حصدها في سباق فويلتا الإسباني. (أنسامد).





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