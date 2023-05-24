ألميدا يفوز بالمرحلة 16 لجيرو دي إيطاليا للدراجات

(أنسامد) - مايو 24 - روما - تفوق البرتغالي جواو الميدا على جيراينت توماس وحقق الفوز بالمرحلة السادسة عشرة من سباق جيرو دي إيطاليا للدراجات.



واستعاد الويلزي توماس القميص الوردي لمتصدر الترتيب العام لجيرو دي إيطاليا.



وفي أعقاب الراحة التي حصل عليها الجميع تم استئناف السباق عبر المرحلة السادسة عشرة والتي امتدت لمسافة 203 كيلومترات من سابيو تشيزي إلى مونتي بوندوني.



وسيطر الميدا على أخر 150 مترا من المرحلة ليفوز بها متفوقا على توماس في الوقت الذي حل فيه السلوفيني بريموش روجليتش في المركز الثالث، وجاء الايرلندي إيدي دونبار في المركز الرابع وتقدم للمركز الخامس في الترتيب العام.



ويتصدر توماس الترتيب العام لجيرو دي إيطاليا متفوقا بفارق 18 ثانية عن الميدا وبفارق 29 ثانية عن روجليتش.



وتقام المرحلة السابعة عشرة اليوم الأربعاء لمسافة 195 كم من بيرجيني فالسوانا إلى كاورلي. (أنسامد).





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