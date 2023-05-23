جيرو دي إيطاليا:البريطاني كافنديش يعتزل بنهاية الموسم

(أنسامد) - مايو 23 - روما - أعلن مارك كافنديش، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 38 عن قراره خلال مؤتمر صحفي عقد في يوم الراحة من منافسات سباق إيطاليا الدولي للدراجات (جيرو دي إيطاليا).



وحقق كافنديش 53 انتصارا في السباقات الكبرى، كما توج بطلا للعالم وسيشارك في سباق فرنسا الدولي (تور دو فرانس) في يوليو المقبل؛ حيث يمكنه الانفراد بالرقم القياسي للسباق.



ويتشارك كافنديش حاليا مع البلجيكي المعتزل إيدي ميركس في الرقم القياسي لتور دو فرانس برصيد 34 انتصارا لكل منهما.



وقال كافنديش :"أحببت التنافس في كل كيلومتر من هذا السباق حتى الآن، لذلك أشعر بأنه الوقت الأنسب للاعلان أن هذه هي المشاركة الأخيرة لي في جيرو دي إيطاليا، وأن موسم 2023 سيكون الأخير لي كدراج محترف".



وأضاف في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن "سباقات الدراجات كانت هي حياتي طوال 25 عاما. لقد عشت حلما ومنحتني الدراجة الفرصة لرؤية العالم ومقابلة أشخاص رائعين".



وتابع :"لقد علمتني الكثير عن الحياة - التفاني والولاء والرفقة والعمل الجماعي والتضحية والتواضع والمثابرة- كل الأشياء التي يمكنني الآن كأب أن أظهرها لأبنائي". (أنسامد).





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