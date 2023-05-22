دوماس وإلينو يتوّجان بكأس الوثبة ستاليونز في إيطاليا

(أنسامد) - مايو 22 - روما - توج "دوماس"، و"إلينو ديتركسنتا" بلقبي سباقي كأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة، بمضمار "تاجلياكوزو " الإيطالي، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.



احتضن مضمار تاجلياكوزو الإيطالي، عصر«السبت»، سباقين لجائزة كأس الوثبة ستاليونز، بمشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة، وتبلغ إجمالي جوائزهما المالية 12,100 يورو.



تضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس "الوثبة ستاليونز"، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.



وتوّج بالسباق الأول لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6,050 يورو، الذي شاركت فيه 6 من الخيول في سن ثلاث سنوات، الجواد "إلينو ديتركسنتا" للفيرو ميريو، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة جيرماتنو ماسيللي.



و جاء التفوق بفارق 2,75 طول عن "إليدورا" لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة أندريا فيللي، وسجل البطل زمناً وقدره 1:56:30 دقيقة، فيما جاء ثالثاً "إلدا" لستيفانو ميتيني، وبإشراف نفس المالك، وبقيادة ساندرو جيسا.



وفاز الجواد "دوماس" للمالك والمدرب كريستيان ميتيني، وقيادة مارسيللو بيللي، على منافسيه في السباق الثاني لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6,050 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، بفارق 6,5 طول، مسجلاً زمناً قدره 1:53:80 دقيقة.



وجاء في المركز الثاني "ديامنتيد إتركسنتا" للمالك الفيرو ميرو، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة أندريا فيللي، فيما جاء في المركز الثالث "القائد" للمالك النجيفي ريسنغ، بإشراف أندو بوتي، وبقيادة عبد الله الرحراس.



كان المهرجان قد انطلق في نسخته الجديدة في 11 يناير (كانون الثاني) الماضي وتمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئات الأولى والفئة الثانية والثالثة. (أنسامد).





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