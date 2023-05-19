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روما في نهائي الدوري الأوروبي واليوفي يودع البطولة

فريق العاصمة الإيطالي سيواجه أشبيلية الذي أقصى يوفنتوس

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 19 - روما - تأهل نادي روما الإيطالي إلى نهائي الدوري الأوروبي، وضرب موعدا مع نادي إشبيلية الإسباني الذي أقصى نادي يوفنتوس، مساء أمس.

وكان التعادل كافيا لأبناء جوزيه مورينيو في مباراة الإياب أمام باير ليفركوزن، بعد الفوز في مباراة الذهاب على ملعب الأوليمبيكو بهدف نظيف.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية في بودابست يوم ٣١ مايو، وسيواجه الجيلوروسي نادي إشبيلية الذي أقصى يوفنتوس. فبعد التعادل بين اليوفي واشبيلية في مباراة الذهاب ١-١ خسر فريق يوفنتوس ٢-١ في إسبانيا في الوقت الإضافي.

ولم ينس مورينيو بالتعبير عن حزنه لضحايا الفيضانات في إيميليا رومانيا، بعد تحقيق الصعود، قائلا، "رسالة أريد أن أرسلها إلى إميليا رومانيا، هي في الصعوبات يمكنك أن تجد أفضل ما لدي، إنها لحظة احتفال كبير في روما ولكن لا يمكننا أن ننسى حزن الناس".

وفي العام الماضي فاز نادي روما تحت قيادة مورينيو بكأس المؤتمر الأوروبي بعد غياب ٣١ عاما، وها هو مرة أخرى يأخذ الفريق إلى نهائي الدوري الأوروبي. (أنسامد).

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