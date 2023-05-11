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سقوط بطل العالم للدراجات بسبب "كلب"

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 11 - روما - تسبب كلب خلال عبوره الطريق في سقوط بطل العالم البلجيكي ريمكو إيفينبول، المرشح الأبرز للفوز بطواف إيطاليا "جيرو" للدراجات الهوائية، على الأرض الأربعاء خلال المرحلة الخامسة، قبل أن يقوم بعد مساعدة العديد من زملائه ويواصل المنافسة.

وسقط الدراج البلجيكي على الأرض خلال مرور الكوكبة بإحدى القرى بعدما حاول تفادي الاصطدام بالكلب، فانزلق لأمتار قليلة بسبب المطر وذلك على بعد أكثر من 150 كلم من خط نهاية المرحلة البالغة مسافتها 171 كلم بين أتريبالدا وساليرنا.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية كلبا يعبر الطريق قبل سقوطه بثوان قليلة، ما تسبب في سقوط زميله في فريق سودال-كويك ستيب الايطالي دافيدي باليريني.

وتسبب سقوط باليريني في سقوط إيفينبول ثاني الترتيب العام وخروجه عن الطريق.

واستغرق إيفينبول البالغ من العمر 23 عاما بعض الوقت للنهوض، قبل تغيير دراجته والانطلاق مرة أخرى برفقة العديد من زملائه في الفريق.

وبدا أن إيفينبول لم يتعرض إلى إصابة خطيرة بما أنه ابتسم ورفع إبهامه أمام الكاميرا، قبل أن يلتحق بكوكبة السباق بعد بضع دقائق.

(أنسامد).

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