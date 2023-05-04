أونانا يبحث الرحيل عن انتر ميلان

(أنسامد) - مايو 4 - روما - كشفت تقارير صحفية وجود محادثات بين وكيل الحارس أندريه اونانا وإنتر ميلانو من أجل الرحيل هذا الصيف.



وارتبط اسم أونانا، بالرحيل عن صفوف النادي الايطالي في الانتقالات الصيفية المقبلة، دون ممانعة من الجانب الإيطالي.



وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي إلى أن وكيل اونانا قد التقى بمسئولي إنتر الأسبوع الماضي، في ظل اهتمام تشيلسي بضم اللاعب.



وتواجد وكيل أونانا، في مباراة إنتر ويوفنتوس، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا الأسبوع الماضي، من أجل بدء المحادثات مع مسئولي النيراتزوري.



يذكر ان على الرغم من إبداء اللاعب سعادته في ميلانو، ورغبته في البقاء معه الا ان النادي الإيطالي لا يمانع رحيله، حال تلقى النادي عرضا بقيمة 45 مليون يورو على الأقل. (أنسامد).





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