جولف: لوك دونالد يحلم بمنافسة الولايات المتحدة في رايدر كاب

(أنسامد) - مايو 4 - روما - قال لاعب الجولف الأول في إيطاليا جويدو ميليوزى إنه يحلم بالمشاركة في المباراة أمام فريق الولايات المتحدة الأمريكية في بطولة رايدر كاب.



جاء ذلك، في افتتاح بطولة إيطاليا المفتوحة للجولف على ملعب ماركو سيمون جولف وكانتري كلوب حيث ستقام أيضاً بطولة رايدر كاب من 29 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر القادم.



ومن جانبه، قال لاعب الجولف الإيطالي فرانشيسكو مولينارى"شيكو""إنه يحلم بالمشاركة في البطولة هذا العام خاصة و ان اللعب في الديار الايطالية سيكون رائعاً".



وأوضح "سيكون هدفي الرئيسي هذا العام هو الفوز ببطولة رايدر كاب التي ستنظم في روما".



اما لوك دونالد كابتن فريق أوروبا في بطولة رايدر كاب للجولف فقد أكد أنه لا يفضل التفكير في ما اذا كان الإيطالي جويدو ميليوزي سيشارك في الفريق أم لا وأنه سيضع عينه علي كل لاعب يمكن أن يشكل القوة الضاربة للفريق.



لوك دونالد هو لاعب جولف إنجليزي ولد في 7 ديسمبر 1977 احتل الرقم 1 في الترتيب العالمي في مايو 2011، أصبح دونالد لاعب الجولف رقم واحد في التصنيف العالمي الرسمي للجولف.



ثم احتل المرتبة الأولى لمدة 40 أسبوع في الفترة بين مايو 2011 ومارس 2012 قبل أن يخلع عن موقعه في 4 مارس 2012 من قبل روري ماكلروي. بعد أسبوعين، عاد دونالد رقم واحد في الترتيب بفوزه في بطولة انتقالات في 18 مارس 2012 قبل ان يستعيد ماكلروي أعلى مرتبة في 15 أبريل 2012. (أنسامد).





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