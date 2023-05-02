الايطالي فالنتينو روسي سفير ياماها اليابانية

(أنسامد) - مايو 2 - روما - بعد الفوز بأربعة ألقاب للدراجات النارية مع شركة ياماها ، يستمر التعاون بين الايطالي فالنتينو روسي والشركة اليابانية حتى بعد تقاعده.



أصبح بطل موتو جراند بري السابق رسميًا سفير العلامة التجارية لشركة لواتا.



وقد أعلن روسي القرار في مضمار جيريز حيث شهد انتصار خليفته فرانشيسكو بانيايا : "لقد وقعت العقد ، أنا سعيد جدًا ، أفضل ذكرياتي في مسيرتي مرتبطة بـشركة ياماها سأركب دراجاتهم عندما أذهب إلى المضمار ، لأنني ما زلت أقود.



فالنتينو روسي من مواليدر 1979هو متسابق إيطالي محترف سابق في سباقات الدراجات النارية وبطل العالم لسباق الدراجات النارية تسع مرات ويعتبر على نطاق واسع أحد أعظم متسابقي الدراجات النارية في كل العصور ،ووصفه البعض بأنه الأعظم على الإطلاق. (أنسامد).





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