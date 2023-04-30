سائق فيراري في المركز الأول في أول سباق سريع للفورمولا 1
حصل سيرجيو بيريز متسابق ريد بول على ثاني أفضل وقت وسيكون بجانبه، بينما سيكون بطل العالم في فريق ريد بول، ماكس فيرستابن وجورج راسل في سيارة مرسيدس في الصف الثاني. (أنسامد).
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