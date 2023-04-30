(أنسامد) - أبريل 30 - روما - سيبدأ شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الأول في أول سباق سريع للفورمولا 1 على الإطلاق في عطلة نهاية الأسبوع في سباق جائزة أذربيجان الكبرى، بعد فوزه في التصفيات المؤهلة يوم السبت.



حصل سيرجيو بيريز متسابق ريد بول على ثاني أفضل وقت وسيكون بجانبه، بينما سيكون بطل العالم في فريق ريد بول، ماكس فيرستابن وجورج راسل في سيارة مرسيدس في الصف الثاني. (أنسامد).





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