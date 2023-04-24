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احتجاج في إيطاليا لإطلاق سراح دب تسبب في مقتل عداء

Redazione ANSA
(أنسامد) - أبريل 24 - روما - تظاهر مئات الأشخاص من أجل إطلاق سراح دب بني اللون، تسبب في إصابات قاتلة لعداء في شمال إيطاليا.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، احتشد، حوالي 300 متظاهر أمام مركز كاستيلر لحماية الحيوانات في إقليم ترينتينو، حيث يتم الاحتفاظ بالدب الأنثى هناك.

وإضافة إلى الدعوة بإطلاق سراح الدب، المعروف باسم "جيه جيه4"، تظاهروا أيضا احتجاجا على الحكومة الإقليمية بقيادة ماوريتسيو فوجاتي، التي أمرت بإطلاق النار على الدب.

غير أن محكمة علقت قرار إطلاق النار بعد تقديم شكوى من ناشطين معنيين بحقوق الحيوان.

وانضم إلى الاحتجاج، جمعيات مختلفة في مجال حماية حقوق الحيوان، وكذلك أفراد عاديون بل حتى جاء البعض منهم من الخارج.

وهاجم الدب عداء عمره 26 عاما، وقتله في مطلع أبريل الجاري في قرية كالديس في إقليم ترينتينو في وادي يشتهر بوجود متسلقي جبال وسياح.

ويتم إطلاق سراح الدببة في البرية في غابات ترينتينو منذ تسعينيات القرن الماضي في إطار مشروع أوروبي.

ووفقا لتقديرات، يعيش الآن حوالي 100 من هذه الحيوانات في غابات شمال إيطاليا. وعقب الحادث الأخير، يريد الإقليم تقليص عددهم إلى النصف.

من ناحية أخرى، تفجر نقاش حام في إيطاليا بشأن التعايش بين الدببة والبشر. (أنسامد).

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