روما واليوفي في نصف نهائي الدوري الأوروبي

(أنسامد) - أبريل 21 - روما - عام سعيد للكرة الإيطالية على الصعيد الأوروبي، فبعد صعود الميلان والانتر إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لحق ناديي اليوفي وروما إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.



واستطاع روما تحقيق التأهل في الوقت الإضافي أمس، بعد التعادل في المبارتين الأصليين ٢-٢، وبـ ٢-١ في الوقت الأصلي على نادي فينورد.



وأحرز الأهداف الأربعة لنادي روما سينتازولا، وديالا وستيفان الشعراوي وبليجريني.



كما حقق يوفنتوس التعادل على ملعب لشبونة أمس ١-١ بهدف حققه أدريان رابيو في الدقيقة التاسعة، ليتأهل إلى نصف النهائي بـ٢-١ في مجموع المبارتين.



ومن المقرر أن يلتقي أبناء مورينيو، في الدور نصف النهائي ضد بايرن ليفركوزن في الاولمبيكو، يوم ١١ مايو. بينما سيلتقي نادي يوفنتوس بنادي إشبيلية الإسباني الذي فاز على نادي مان يونايتد. (أنسامد).





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