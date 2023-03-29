إيطاليا: سباق "روما أبيان" 16 أبريل

(أنسامد) - مارس 29 - روما - تقام يوم 16 ابريل النسخة الرابعة والعشرين من سباق روما ابيان للسيدات والذي يبدأ في التاسعة صباحاً من حمامات كاراكالا حتي خط النهاية في ستاد ناندو مارتيلليني.



وتبلغ مسافة السباق 13 كيلومتر وهو الحدث الوحيد في العالم حيث يمكن للمتسابقين تجربة خمسة تضاريس مختلفة (الأسفلت، السامبيترينو، الحمم المرصوفة، والارض المتربة والمسار.



ويمر المتسابقون ببعض المعالم التاريخية الشهيرة في الإمبراطورية الرومانية، مثل حمامات كاراكلا، وقوس دروسوس، وبورتا سان سيباستيانو، وضريح سيسيليا ميتيلا، والغابة المقدسة.



وسيتم تنظيم سباقاً للأطفال على هامش اليباق الأصلي يوم 15 أبريل في ستاد كاراكالا.



ومن المتوقع أن يشارك في السباق 4 ألاف مشترك من 5000 مشارك كحد اقصي. وبالنسبة للاطفال فقد تم تسجيل 950 طفل من 1000 كحد اقصى حدده منظمو السباق. (أنسامد).





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