مخاوف بشأن ديربي روما ومباراة إيطاليا وإنجلترا

(أنسامد) - مارس 19 - روما - دقت اللجنة الوطنية للنظام العام والأمن بوزارة الداخلية الإيطالية، ناقوس الخطر أول أمس الجمعة بسبب المخاوف من اندلاع أعمال عنف بين المشجعين في ديربي روما يوم الأحد بين لاتسيو وروما ومباراة الخميس المقبل بين إيطاليا وإنجلترا في نابولي.



ومن المتوقع أن يأتي حوالي 2000 مشجع من إنجلترا إلى المدينة الواقعة في جنوب إيطاليا لحضور المباراة.



في غضون ذلك، قال عمدة روما روبرتو جوالتيري، أول أمس الجمعة، إنه طلب من وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي حظر مشجعي فينورد من مباراة ربع نهائي الدوري الأوروبي ضد روما بسبب مخاوف من حدوث مشاكل.



مُنع مشجعو أينتراخت فرانكفورت، من حضور مباراة فريقهم في دوري أبطال أوروبا ضد نابولي هذا الأسبوع، لكن المئات حضروا إلى نابولي وكان هناك فوضى قبل المباراة وبعدها.



وقبل ذلك، انتقد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، قرار منع سكان فرانكفورت من الحضور وهدد بنقل المباريات بعيدا عن ملاعب الأندية إذا تم حظر المشجعين في المستقبل.



(أنسامد).





Ottieni il codice embed