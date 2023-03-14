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دراجو الإمارات يعتلون البوديوم في فرنسا وإيطاليا

Redazione ANSA
(أنسامد) - مارس 14 - روما - واصل دراجو فريق "الإمارات" تألقهم في سباقي "باريس نيس" و"تيرينو- أدرياتيكو" للدراجات الهوائية.

فاز السلوفيني تادي بوجاتشار نجم فريق الإمارات للدراجات بالمرحلة النهائية من سباق باريس-نيس، وعزز زميله البرتغالي جواو ألميدا موقعه في المركز الثاني بالترتيب العام للسباق الآخر.

ووصل بوجاتشار منفرداً إلى خط النهاية ليحقق فوزاً مستحقاً في المرحلة النهائية، ويحل في المركز الأول في الترتيب العام للسباق.

بدأ الدراجون السباق، الذي امتدت مرحلته النهائية لمسافة 118.4 كم، وأنهوه في نيس.

قبل نهاية السباق بنحو 19 كيلومتراً، وعند منحدرات كول دو إيز، انطلق بوجاتشار بعيداً عن منافسيه واجتاز خط النهاية بمفرده ليحتفل بانتصاره في المرحلة الثالثة في أول مشاركة له بالسباق الفرنسي المعروف باسم "السباق نحو الشمس".

في سباق تيرينو- أدرياتيكو، حل ألميدا في المركز الثاني بالترتيب العام النهائي وحصل على القميص الأبيض كأفضل دراج شاب. (أنسامد).

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