إنتر ميلان يستعيد المركز الثاني بالدوري الايطالي

(أنسامد) - مارس 6 - روما - استعاد إنتر ميلان بطل الموسم قبل الماضي توازنه والمركز الثاني بفوزه على ضيفه ليتشي 2-صفر الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين في بطولة ايطاليا لكرة القدم.



ومنح الدولي الأرميني هنريك مخيتاريان التقدم لإنتر في الدقيقة 29، وأضاف الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس الثاني في الدقيقة 53 رافعا رصيده إلى 14 هدفا هذا الموسم معززا موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين في الدوري بفارق خمسة أهداف خلف مهاجم نابولي الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن المتصدر.



وعوض إنتر خسارته المفاجئة أمام مضيفه بولونيا صفر-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه السادس عشر هذا الموسم وانفرد بالمركز الثاني برصيد 50 نقطة.



وقال مدرب إنتر سيموني إينزاغي: "كنا مركزين جدا وواصلنا التقدم، وهكذا تفوز بالمباريات".



وأضاف "ليتشي فريق قتالي ويضغط بقوة، وكان يتعين علينا حقًا التحرك بالكرة لخلق المساحات. لقد قدمنا أداءً جيدًا حقًا".



واستغل إنتر خسارة جاره وغريمه التقليدي ميلان أمام فيورنتينا 1-2 السبت وفض معه شراكة المركز الثاني الذي كان انتزعه لاتسيو مؤقتا بتغلبه على نابولي المتصدر 1-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة.



وبات الفارق بين إنتر ونابولي 15 نقطة.بولونيا. (أنسامد).



