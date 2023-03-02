Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رياضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رياضة - متابعات
منتخب سلاح السيف يشارك في كأس العالم للرجال بإيطاليا
    (أنسامد) - مارس 2 - روما - يشارك منتخب مصر لسلاح السيف في منافسات كأس العالم للرجال، التي تستضيفها إيطاليا في الفترة من 2 حتى 4 مارس الجاري.

    وضمت قائمة المنتخب المصري كلا من محمد عامر ومازن العربي ومدحت معتز ومصطفى أيمن.

    وتقام منافسات الفردي يوم الخميس الموافق 2 مارس بمشاركة 206 لاعبين، وفي اليوم التالي تستكمل الأدوار الرئيسية بداية من دور الـ64 حتى النهائي.

    وتنطلق منافسات الفرق يوم السبت 4 مارس، بمشاركة 27 دولة.

    جدير بالذكر أن المنتخب المصري الوطني لسلاح السيف رجال هو المصنف الثامن عالميًا برصيد 209 نقاط، بينما يتصدر التصنيف المنتخب الكوري برصيد 416 نقطة. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إيطاليا..نهر بو:عودة الحياة بعد الامطار..النورس و النزهات

    ألبوم الصور