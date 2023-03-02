منتخب سلاح السيف يشارك في كأس العالم للرجال بإيطاليا

(أنسامد) - مارس 2 - روما - يشارك منتخب مصر لسلاح السيف في منافسات كأس العالم للرجال، التي تستضيفها إيطاليا في الفترة من 2 حتى 4 مارس الجاري.



وضمت قائمة المنتخب المصري كلا من محمد عامر ومازن العربي ومدحت معتز ومصطفى أيمن.



وتقام منافسات الفردي يوم الخميس الموافق 2 مارس بمشاركة 206 لاعبين، وفي اليوم التالي تستكمل الأدوار الرئيسية بداية من دور الـ64 حتى النهائي.



وتنطلق منافسات الفرق يوم السبت 4 مارس، بمشاركة 27 دولة.



جدير بالذكر أن المنتخب المصري الوطني لسلاح السيف رجال هو المصنف الثامن عالميًا برصيد 209 نقاط، بينما يتصدر التصنيف المنتخب الكوري برصيد 416 نقطة. (أنسامد).



