سيدات إيطاليا بطلات كأس العالم لسلاح الشيش

(أنسامد) - مارس 1 - روما - نجح منتخب سيدات إيطاليا المكون من (ايريكا كبريسا - مارتينا فافاريتو - فارنشيكا بالومبا - اليس فولبي) في التتويج بذهبية الفرق ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش التي اختتمت بالعاصمة الإدارية وذلك بعد الفوز على الولايات المتحدة بنتيجة ٤٥-٤٣ في نهائي الفرق.



وعبرت "ايريكا كبريسا لاعبة منتخب إيطاليا لسلاح الشيش سيدات عن سعادتها لحصول فريقها على المركز الأول واقتناص الذهب قائلة: المباراة كانت صعبة وقوية للغاية، لكن استطعنا الفوز في النهاية.



وقالت مواطنتها "مارتينا فافريتو": عملنا سوياً طوال الوقت، حتى يتثنى لنا الفوز بهذه البطولة الصعبه، النهائى كان هو الجزء الأصعب، ولكننا حققنا الفوز مما أسعدنا للغايه، قمنا بالاستعداد بشكل يؤهلنا لإحراز المركز الأول كما حدث.



واستكملت: نستحق الميدالية الذهبية عن جدارة، حيث كنا الفريق الأفضل على مدار البطولة.



واختتمت "اليس فولبي"لاعبة منتخب ايطاليا: التنظيم بمصر مبهر للغاية، ونتمنى زيارتها مرة أخرى، كل شيء هنا رائع، واستمتعنا بزيارة الأهرامات وأبو الهول. (أنسامد).



